С 27 января изменяется расписание некоторых пригородных автобусов





Автобусному маршруту № 145 вернут прежнее расписание. Действовать оно начнёт 27 января. С этого дня изменяется также график движения автобусов №№ 130 и 135 до Советского, Ермилово и Приморска. Дополнения и корректировки внесены в расписание с учетом пожеланий жителей. С обращениями граждан работает специально созданная рабочая группа при администрации Выборгского района. Специалисты отдела дорожного хозяйства и единой дежурно-диспетчерской службы контролируют ситуацию с пассажирскими перевозками.