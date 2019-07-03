Россияне смогут без труда получить пятилетний "шенген" в Суоми





Совсем скоро оформить визу в Финляндию на пять лет станет проще, чем сейчас. Это станет возможным в связи с применением нового визового кодекса Шенгенских стран. Как сообщается на сайте Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, начиная со 2 февраля 2020 года можно будет получить шенгенскую визу на пять лет, при том условии, что у заявителя за последние три года была оформлена многократная виза на два года и использована в соответствии с правилами и без нареканий. Перечень необходимых документов останется прежним. Планируется, что не изменится и стоимость визы.