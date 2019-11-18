Роспотребнадзор борется с обманом на «молочных полках»

Проверку «молочных полок» заканчивает выборгский Роспотребнадзор. На контроле - информирование покупателей при продаже молока и молочной продукции. Натуральная «молочка» и содержащая пальмовое масло должны стоять раздельно. Но пока не все выборгские магазины разделяют эти продукты.

Молочная продукция без заменителя молочного жира, то есть, натуральная, и содержащая пресловутое пальмовое масло (с содержанием заменителя молочного жира) на полках магазина должна стоять раздельно. Соответствующая маркировка на ценниках - "БЗМЖ" и "СЗМЖ" - также должна помочь покупателю разобраться, что есть что. Такие правила торговли молочными продуктами введены еще 1 июля.

Лариса Скрылева, зам.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЛО в Выборгском районе Большинство магазинов уже проверены: осталось около 20 торговых точек из 236. Нарушений очень много. Самое распространенное - продукты без заменителя молочного жира лежат вместе с содержащими заменитель. Это рассматривается, как обман потребителя. Эти виды молочной продукции должны разделяться даже визуально. Это, кстати, касается и мороженого, о чем предприниматели забывают.

Забывают предприниматели и еще об одном важном моменте: в Роспотребнадзоре можно получить бесплатные консультации по правилам торговли. Но, говорит Лариса Скрылева, этой возможностью пользуются единицы.

Лариса Скрылева, зам.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЛО в Выборгском районе Роспотребнадзор не согласовывает ни размещение, ни ассортиментный перечень товаров. Это предприниматели решают сами. У нас же действует уведомительная система. Чаще мы сами выходим на предпринимателей или когда срок проверки подходит, или по жалобам. А когда приходим мы, консультироваться уже поздно, уже выявляются нарушения.

Вот и в день информирования предпринимателей желающих получить помощь Роспотребнадзора не нашлось. Впрочем, проконсультироваться можно и на личном приеме у Ларисы Скрылевой по вторникам и четвергам.

