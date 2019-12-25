Родители будущих первоклассников сели за парты вместо учеников

В «День открытых дверей» за парты всех школ Выборгского района сели родители будущих первоклассников. Учителя знакомили их с условиями обучения в начальных классах, рассказывали, как подать электронное заявление в первый класс и отвечали на вопросы.

Напомним, заявления о приеме в первый класс теперь принимаются только в электронном виде. Это можно сделать самостоятельно через региональный портал госуслуг или портал "Образование Ленинградской области". Можно обратиться в МФЦ: сотрудники помогут заполнить заявление и разместить его на одном из указанных выше порталов. Это же самое можно сделать, обратившись в школу.

Светлана Хазипова, зам.председателя комитета образования Выборгского района Анализ подачи заявлений прошлых лет показывает, что с каждый годом все больше родителей подают заявления самостоятельно через порталы. Это удобно: заявление можно оформить через компьютер или мобильное устройство.

Запись в первые классы на следующий учебный год начинается 15 января 2020 года в 9:00. Ожидается, что в Выборгском районе по сравнению с прошлым годом число первоклассников увеличится примерно на 100 человек. В Комитете образования не ожидают проблем с местами. Но если нехватка мест все же возникнет, будут рассматривать возможности увеличения количества учащихся в запланированных классах или открытие новых классов.

Кстати, в новом году появится еще одна льгота при зачислении. Если старшие сестры и братья будущего первоклассника уже учатся в конкретной школе, у ребенка будет приоритет при зачислении в нее.