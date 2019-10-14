Свежая рыба убивает котиков

Рыба и котики – вещи не сочетаемые, уверяют ветврачи. Кошки – мелкие хищники, которые в природе питались грызунами и птицей. Рыбой их стал кормить человек в процессе одомашнивания. Но рыба – не только сомнительный продукт в рационе вашего домашнего любимца, но и источник опасного заболевания.
Александр Русских, и.о. начальника станции по борьбе с болезнями животных Выборгского района
В рыбе обитает достаточно много паразитов, общих для рыбы и для плотоядных животных. И для человека тоже. А в акватории Финского залива есть еще и такое заболевание, как псевдамфистомоз трункатум. Гельминт паразитирует на рыбе. Глазом его не увидеть. Развивается он в мясе рыбы. Заражаться могут как животные – кошки, собаки, дикие лисы, еноты, так и человек.
При употреблении мяса рыбы, содержащего личинку, капсула гельминта под действием желудочного сока растворяется, и червь выходит в желудок. Оттуда через кишечник попадает в желчные ходы печени, где и паразитирует, выделяя ядовитые продукты метаболизма.
Александр Русских, и.о. начальника станции по борьбе с болезнями животных Выборгского района
В организме начинается длительный воспалительный процесс, может развиться онкология. Если что-то меняется в поведении животного, оно становится грустным, вялым, имеет смысл обратиться к ветеринарному специалисту. Не нужно ждать, когда животное будет уже при смерти.
Два раза в год необходимо проводить дегельминтизацию, советуют ветеринары. Перед этим желательно сделать копрологическое исследование животного.
Александр Русских, и.о. начальника станции по борьбе с болезнями животных Выборгского района
Если все же решили кормить рыбой, приносите ее в ветеринарное учреждение. Там проведут лабораторное паразитарное исследование и дадут вам заключение, безопасна ли рыба. Без экспертизы – это на страх, риск и ответственность владельца животного.
Кстати, многие ветеринары вообще не рекомендуют вводить в рацион кошек рыбу и морепродукты ни в каком виде. Эта пища серьезно увеличивает риск развития у животного мочекаменной болезни.