Результат пожертвования и творческой работы

Сегодня торжественно открывается новое здание библиотеки. Единственное в своем роде сочетание. Новые функции крыши и стен – Новая акустика – Прекрасная вентиляция – Все, от начала и до конца, своеобразное – Уют и рациональность.

Газета "Karjala" , 13 октября 1935 года

Все здание построено за счет пожертвования Марии Лаллукки

Белое здание в городском парке готово. Его стены, представляющие новое, современное слово в архитектуре, на протяжении всего времени приковывали взгляды выборжан. Но внутренняя отделка продолжалась до последнего времени. Сегодня все сделано и готово служить предназначенной цели. Это очень современная у нас, да и в северных странах, а то и во всем мире постройка.

Ценный подарок

Возможность появления этого здания появилась после того, как по завещанию торговой советницы Марии Лаллукки, скончавшейся в 1923 году, были оставлены значительные средства на эту цель. В завещании говорилось, что половина всех средств, оставленных покойной, должна быть использована на строительство общественной библиотеки в Выборге. Библиотека должна была быть построена по примеру американской библиотеки Карнеги. Не раз вопрос строительства бывал на повестке дня и, после долгого пути, смог, наконец, осуществиться. Самым острым вопросом, мешавшим начать строительство, был вопрос места будущей библиотеки.

Долгий путь

На собрании в честь своего 50-летия, 22 декабря 1925 года, депутатский корпус принял к рассмотрению вопрос о строительстве и поручил комиссии подготовить необходимые документы. В конце следующего года среди архитекторов страны был объявлен конкурс, где первое место занял проект Алвара Аалто. Тогда было намерение построить библиотеку в юго-восточной стороне парка у улицы Каръяланкату. Также планировалось создать на месте соединения улицы и парка целый комплекс, в который позже вошел бы дом культуры, построенный у "Эспиля" с открытым парковым рестораном. Позже вопрос нашел другое решение. Здание библиотеки было решено построить на восточной стороне парка Торккелинпуйсто, со стороны улицы Суокату в продолжение улицы Коулукату. Здание должно было примыкать к парку Кирккопуйсто. И, хотя этот проект встретил много противников, желающих сохранить целостность парка, библиотека построена именно там.

20 декабря 1927 года депутаты избрали специальную комиссию, которая вместе с архитектором Аалто привела чертежи в окончательный вид. Весной 1929 года подготовка была на той стадии, когда депутаты должны были утвердить чертежи и начало строительства. Однако, этому предшествовали еще многие дискуссии, разговоры, обмен мнениями, и не только о самом проекте здания, но и о его месторасположении. Весь проект бурно обсуждался в Выборгском техническом клубе, в среде архитекторов и тд. Затяжной процесс выбора места был решен депутатами 05 сентября 1933 года. В декабре этого же года архитектор подготовил новые чертежи и в этом же месяце депутаты поставили точку в этом деле. Ими были приняты проектные чертежи с комментариями и смета работ. На строительство была определена сумма в 3803551 марок. На оборудование и обстановку библиотеки – 371800 марок. Конкурс на строительство выиграла Выборгская строительная фирма АО "Пирамида", выставившая смету 3,220 миллиона марок. Работы начались 12 апреля 1934 года с того, что за счет города был вырыт котлован и подготовлена основа, после чего к строительству приступил подрядчик, сдавший здание библиотеки городу 19 августа этого года. За этим последовали внутренние работы.

У нас была возможность побеседовать с самим творцом нового здания библиотеки.

- Базовый проект и общее решение здания – прямые последствия изменения его местонахождения на плане города. Когда выбор места был определен, то я увидел, что оно открывает более широкие возможности, освобождает меня от придания зданию определенного вида, как это было в проекте, сделанном для другой площади. В этом здании разделены части, которые по своей природе различны. Этих частей две. Собственно сама библиотека со всеми своими отделами и общественно активная часть, или место для собраний. Если внимательно приглядеться к этим двум частям, то станет понятно, что они требуют для себя разных архитектурных и технических решений. Все библиотечные отделы образуют связную и массивную среднюю часть. Она предусматривает как места хранения книг во всех формах, так и места встречи книги с читателем. Поэтому это пространство получило замкнутый и закрытый доверху характер. Место встречи книг с публикой, помимо всех строительных решений получило еще и психологический характер. Это касается освещения пространства, вентиляции и подачи тепла. Социально активная часть – место для общения и воспитания, то есть парадный или лекционный зал, канцелярия и небольшие кабинеты, наоборот, открыты и легки

Цветовые решения внутренней и внешней частей здания обусловлены применением природных материалов. Только в некоторых местах был изменен естественный цвет материала. По возможности побеленные известкой поверхности занимают ведущее место. На окрашенных краской стенах основным цветом также является белый, и исключения сделаны только на металлических частях. Фасады – естественный цвет известки. На некоторых важных частях фасада использован синий, с кварцевыми полосками, горшечный камень. В результате всего основное впечатление создают цвета, растительность и цветы, редкие украшения, но прежде всего книги и люди.

Руководство строительных работ состояло из технической комиссии, в которую входили: председатель, инженер У. Саркко, инженер А. Гулин, инженер Э. Халл, строительный мастер К. Кетонен входили: секретарь, архитектор Георг Фрасер, строительный мастер Кетонен, архитектор городского плана О. Меурман и городской архитектор У. Ульберг.

Помощниками Аалто были: архитектор Айно Марсио-Аалто, архитекторы Дидрик Дальберг и Аарне Эрви, инженер И. Пакален, инженер Т. Кранк, строительный мастер Юхо Халме и инженер Мартти Хяро.

Генеральным подрядчиком была строительная контора АО "Пирамида" во главе с исполнительным директором А. Киика, инженером Мартти Суурпя и строительным мастером Аарне Юхала. Ответственными строительными мастерами были Эйно Антикайнен и Мауно Лааксо. Из субподрядчиков и поставщиков упомянем следующих: J. Heiskanen, Maalausliike, Viipuri; Oy Helylä; Huonekalu- ja Rakennustyötehdas Oy, Turku; The Insulite Company of Finland Oy, Kymi; Kone Oy, Helsinki; Lasittajain Keskus Oy, Helsinki; Lennart Holmberg Oy, Viipuri; Oy Nitex Ab, Helsinki; Oy Pakettityö Ab, Helsinki; A. Pelkosen Pelti- ja Rautasepänliike, Viipuri; Pietarsaaren Konepaja Oy, Pietarsaari; Puuseppätehdas E.A. Liljamaan Perill., Viipuri; Suomen Gummitehdas Oy, Helsinki; Suomen Sähkötarvike Oy, Viipuri; Suomen Vuolukivi Oy, Viipuri; Taidetakomo Taito Oy, Helsinki; Noiminimi J. Hallenberg, Tammisuo; Vesijohtoliike – Huber Oy, Helsinki; Wicander & Larson Oy, Helsinki…

