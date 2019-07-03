Режиссера Бориса Фурнэ будут вспоминать в библиотеке Аалто

Творческий вечер памяти главного режиссёра Выборгского народного театра Бориса Петровича Фурнэ пройдет 15 ноября в библиотеке Алвара Аалто. Среди участников - художественный руководитель театра "Святая крепость" Юрий Лабецкий; художественный руководитель клоун-мим-театра "Мимигранты" (Санкт-Петербург) Александр Плющ-Нежинский; лауреат VII Международного театрального форума "Золотой Витязь" Владимир Борисов; основатель театрального проекта "Содружество актёров и музыкантов "Золотой лев" (Москва) Сергей Федотов.

Творческий вечер пройдет в лекционном зале. Начало в 18 часов. Вход свободный.