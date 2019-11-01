Ретроспектива: выборгские красавицы - сегодня и вчера

Наш город - впрочем, как и вся Россия - богат прекрасными женщинами. Некоторые из них даже решаются посоревноваться в красоте и обаянии с другими, выходят на подиумы всевозможных конкурсов - и побеждают!

Так, звание "Миссис Ленинградская область" получила на днях выборжанка Юлиана Орлова. Финал Х ежегодного конкурса красоты завершился 30 октября в Северной столице.

5 июня этого года выборжанка Шехерезада Растокина в финале конкурса красоты в китайском Гуанчжоу вошла в ТОП-15 самых красивых девушек мира.

А десять лет назад наша очаровательная землячка Руслана Парыгина завоевала титул "Мисс зрительских симпатий" на конкурсе "Краса России - 2009"... Смотрите репортаж от 2 ноября 2009 года.