Ретроспектива: как в "Святой крепости" ставили пьесу Горького "Мещане"

40 дней прошло, как из жизни ушла Галина Кикибуш - красивая молодая женщина, ведущая актриса театра "Святая крепость", любимица публики... Смириться с этой потерей невозможно. Но можно еще раз увидеть её на экране - и улыбнуться, пусть даже сквозь слёзы...

Сюжет от 05.09.2008 г.