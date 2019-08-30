Ретроспектива: День знаний - 2007

Вот и подошло к концу лето, - скоро 1 сентября! Нарядных и немножко испуганных первоклассников мамы поведут в школу. В каждом большом и маленьком городе или посёлке пройдут торжественные школьные линейки. Будет много музыки, улыбок и цветов... Предлагаем вашему вниманию видеозарисовку, главные герои которой уже выросли, и каждый пошёл своим путем: одни учатся в вузах, другие работают, кто-то служит в армии. А 1 сентября 2007 года они - с пеналами и книжками - робко садились за парты и знакомились с первой учительницей...