Ресурсный добровольческий центр - в помощь волонтёрам

Ресурсный добровольческий центр создадут в Выборгском районе. Концепцию обсудили в Доме молодежи – к диалогу пригласили представителей школ, среднеспециальных и высших учебных заведений, советов молодежи городских и сельских поселений. Сегодня в многочисленный отряд выборгских добровольцев входят более полутысячи людей разного возраста. Создание ресурсного центра даст новый толчок развитию добровольческого движения в муниципалитете.

Участники встречи также обсудили ход реализации федерального проекта "Социальная активность" - это одно из направлений нацпроекта "Образование". Задача – организовать инфраструктуру, помогающую разрабатывать собственные волонтерские проекты в школах.