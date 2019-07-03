Ресурсный добровольческий центр может появиться в Выборге

Вопрос о создании муниципального ресурсного добровольческого центра обсудят 13 сентября представители муниципальных органов власти в сфере образования и молодежной политики, руководители волонтерских объединений Выборгского района. Работу планируется организовать в рамках федерального проекта "Социальная активность", который реализуется в Ленинградской области. Он направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества. Обсуждение будет проходить в выставочном зале "Выборг – город воинской славы".

