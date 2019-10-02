Воспитанники детского сада № 25 в свои неполные 6 лет уже решают глобальные задачи человечества. Дошкольники, так же как и их воспитатели, озабочены экологической ситуацией на планете и стараются быть дружелюбными природе...
Репортаж из детского сада № 25
Воспитанники детского сада № 25 в свои неполные 6 лет уже решают глобальные задачи человечества. Дошкольники, так же как и их воспитатели, озабочены экологической ситуацией на планете и стараются быть дружелюбными природе...
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