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Сегодня, 11:58

Репортаж из детского сада № 25

Воспитанники детского сада № 25 в свои неполные 6 лет уже решают глобальные задачи человечества. Дошкольники, так же как и их воспитатели, озабочены экологической ситуацией на планете и стараются быть дружелюбными природе... 
 

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