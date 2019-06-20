Репортаж из Вересковой усадьбы

Традиционно в период, который начинается в Рождественский Сочельник и закачивается на Крещение, православные отмечают святки. С этим временем связан целый ряд обычаев и ритуалов. Самые знаменитые - это, конечно же, колядки. В Выборге их с размахом провели в Вересковой усадьбе...



