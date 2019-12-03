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Сегодня, 10:18

Репортаж из Музея воинской славы

Советско-финляндская война началась 80 лет назад и продолжалась 105 дней. Долгое время о тех событиях практически ничего не писали в школьных учебниках. Лишь в последнее десятилетие ученые и краеведы открывают неизвестные нам страницы истории России. 
В музее воинской славы Выборга одна из экспозиций посвящена Зимней войне. В канун памятной даты здесь прошло мероприятие для студентов выборгского филиала университета гражданской авиации.

Метки зимняя войнамузей воинской славы
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