Репортаж из Мультицентра социальной и трудовой интеграции

Добросовестно учиться, уважать наставников, дорожить полученными знаниями – четвертый день рождения Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области отметили торжественной клятвой воспитанника. Отныне эту добрую традицию будут соблюдать все вновь поступившие. А сюда едут учиться не только жители 47 региона – есть абитуриенты даже с Камчатки! Все потому, что учреждение уникальное: в мультицентре получают профессии, а затем и содействие в трудоустройстве люди с инвалидностью...