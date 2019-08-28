Репортаж из "Эльдорадо"

Подготовиться к школе поможет магазин "Эльдорадо". Здесь представлен большой ассортимент техники, которая понадобится в процессе обучения: компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры, смартфоны. Всё это и многое другое по самым выгодным ценам в городе. В преддверии начала учебного года магазин электроники запустил сразу несколько акций.

