Региональная трасса стала площадкой для эксперимента

28 августа на участке автодороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково пройдет укладка особо прочного асфальта с применением инновационных методик и технологий.

В рамках ремонта, который в настоящее время ведётся на этой трассе, будет создан экспериментальный участок по методу объёмного проектирования. Суть метода - в том, что рецепт асфальта создаётся в лаборатории для конкретной дороги, с учётом интенсивности движения транспорта и климатической зоны. Процесс укладки будет контролироваться дорожной лабораторией.