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Сегодня, 11:49

Региональная трасса стала площадкой для эксперимента

28 августа на участке автодороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково пройдет укладка особо прочного асфальта с применением инновационных методик и технологий. 
В рамках ремонта, который в настоящее время ведётся на этой трассе, будет создан экспериментальный участок по методу объёмного проектирования.  Суть метода - в том, что рецепт асфальта создаётся в лаборатории для конкретной дороги, с учётом интенсивности движения транспорта и климатической зоны. Процесс укладки будет контролироваться дорожной лабораторией.

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