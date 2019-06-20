Реализацию мусорной реформы продолжают обсуждать с населением





На сайте областного правительства опубликован график встреч представителей регионального оператора с жителями. Они пройдут в каждом районе. Люди смогут задать вопросы, касающиеся вывоза мусора и начислений за эту услугу. Собранная информация будет проанализирована и использована в ходе дальнейшей реализации реформы. В Выборгском районе мероприятие состоится 7 апреля.

Первая такая встреча уже прошла в Кингисеппе. В первую очередь обсуждался вопрос справедливого формирования платы за вывоз мусора. Речь, к примеру, зашла о том, что в сельской местности образуется значительно меньше отходов - в связи с ведением личных подсобных хозяйств.

Напомним, с 1 января 2020 года плата за вывоз мусора в Ленинградской области была снижена на 12% и составляет для жителей многоквартирных домов - 5 рублей 60 копейки за квадратный метр, для индивидуальных домов - 331 рубль 28 копеек за домовладение, независимо от его площади.