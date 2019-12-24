Разрешили проезд машин на оконечность Смоляного мыса в Выборге

Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации Выборгского района
В адрес администрации поступило обращение жителей Выборга по вопросу ограничения движения на оконечность Смоляного мыса. Поскольку проблема существует, а задача администрации – стараться удовлетворять потребности и пожелания жителей города, вопрос был вынесен на внеочередную комиссию по безопасности дорожного движения, которая состоялась 20 декабря.
Комиссия, в которую входят сотрудники ГИБДД, решила, что возможность разрешить проезд автотранспорта на оконечность Смоляного мыса есть. Уже 21 декабря расстановка дорожных знаков изменена.
Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации Выборгского района
Мы будем вести мониторинг ситуации. Рассматриваем любые предложения жителей, при необходимости схему движения будем совершенствовать.