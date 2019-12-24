Разрешили проезд машин на оконечность Смоляного мыса в Выборге

Вопросы по организации движения транспорта на Смоляном мысе от жителей города поступили в администрацию Выборга практически сразу после окончания здесь масштабной реконструкции. Выборжцы предложили несколько изменить схему проезда.

Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации Выборгского района В адрес администрации поступило обращение жителей Выборга по вопросу ограничения движения на оконечность Смоляного мыса. Поскольку проблема существует, а задача администрации – стараться удовлетворять потребности и пожелания жителей города, вопрос был вынесен на внеочередную комиссию по безопасности дорожного движения, которая состоялась 20 декабря.

Комиссия, в которую входят сотрудники ГИБДД, решила, что возможность разрешить проезд автотранспорта на оконечность Смоляного мыса есть. Уже 21 декабря расстановка дорожных знаков изменена.