Расширен список потенциальных клиентов социального такси





С 1 января 2020 года расширен список категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в социальном такси. Так, право на бесплатный проезд получили дети-инвалиды, имеющие медицинское заключение о необходимости проведения гемодиализа; дети-инвалиды, страдающие злокачественными новообразованиями, в том числе лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей; дети, перенесшие пересадку костного мозга.

Кроме того, в этом году увеличено число поездок для граждан, получающих услуги гемодиализа в учреждениях Ленинградской области, – с восьми до двенадцати.

Напомним, стоимость поездки на расстояние, превышающее 150 км, обойдется в 10 % от её реальной стоимости. На расстояние менее 150 км - 25%.

Номер единого многоканального телефона для заказа соцтакси - 8 800-777-04-26; телефон службы контроля качества - (965) 032-18-04.