Расписание пригородных автобусов на 2020 год

Со 2 января 2020 года вступает в действие новое расписание пригородных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

Маршрут №122 Выборг-Кондратьево Выборг Кондратьево 8:05 9:50 11:25 13:00 17:40 19:10 Маршрут №126 Светогорск - Выборг Светогорск Выборг 5:20 8:10 7:30 9:30 9:30 11:30 11:20 13:30 13:35 15:15 15:40 17:20 16:50 18:45 19:00 20:40 Маршрут №127 Выборг - Гончарово Будни Выходные Вокзал Гончарово Вокзал Гончарово 5:45 5:45 6:30 6:30 6:25 7:05 6:25 7:05 7:10 7:50 7:10 7:50 8:00 8:40 8:00 8:40 8:45 9:25 8:45 9:25 9:50 10:30 9:50 10:30 10:55 11:50 10:55 11:50 12:20 13:00 12:20 13:00 13:30 14:10 13:30 14:10 14:25 15:05 14:25 15:05 15:20 16:00 16:00 16:40 16:00 16:40 16:40 17:20 16:40 17:20 17:35 18:15 17:35 18:15 18:10 18:50 18:10 18:50 18:55 19:35 18:55 19:35 19:30 20:10 19:30 20:10 20:45 21:25 20:45 21:25 Маршрут №130 Приморск - Выборг Из Выборга До Из 7:25 Ермилово Ермилово 5:00 8:20 Ермилово 5:50 9:30 Ермилово Ермилово 6:50 11:00 Ермилово Ермилово 7:40 12:00 Ермилово Ермилово 9:05 13:10 Приморск 10:00 14:05 Ермилово 12:10 15:30 Ермилово Ермилово 13:40 16:20 Ермилово Ермилово 14:40 17:10 Приморск 15:50 18:15 Ермилово Приморск 16:40 19:25 Ермилово 18:10 20:30 Ермилово Ермилово 18:40 22:30 Приморск 18:45 Ермилово 20:05 Приморск 21:00 Маршрут №131 Выборг-Торфяновка Выборг Торфяновка 6:50 8:20 13:45 15:35 20:25 22:05 Маршрут №134 Выборг-Гаврилово Будни Выходные Вокзал Гаврилово Вокзал Гаврилово 7:15 8:00 9:00 8:00 8:40 12:30 13:20 9:40 10:20 16:30 17:20 13:00 13:40 15:50 16:30 18:10 18:50 20:00 20:35 Маршрут №135 Советский - Выборг Выборг Советский 6:25 7:40 7:30 8:10 11:10 9:15 11:35 12:00 13:45 14:25 15:05 15:20 17:00 17:50 17:50 18:30 19:45 19:05 20:25 Маршрут №136 Рябово-Выборг, №143 Выборг-Каменка Из посёлков Маршрут Рябово Красная долина Камышовка Каменка 136/143 будни 6:25 6:30 6:40 7:00 136/143 7:25 7:30 7:40 8:00 143 будни 10:15 143 11:55 136/143 будни 14:25 14:30 14:40 15:00 136/143 16:25 16:30 16:40 17:00 136/143 будни 19:05 19:10 19:20 19:40 136/143 20:05 20:10 20:20 20:40 Из Выборга Маршрут Выборг Каменка Камышовка Красная долина 143 будни 9:30 10:15 143 10:45 11:30 136/143 будни 12:00 12:45 12:55 13:05 136/143 14:40 15:25 15:35 15:45 136/143 будни 17:30 18:15 18:25 18:35 136/143 18:30 19:15 19:25 19:35 Маршрут №137 Выборг - Овсово Будни Выходные лето лето г. Выборг Овсово г. Выборг Овсово 6:30 7:00 9:00 9:40 9:00 9:40 11:00 11:40 11:00 11:40 14:30 15:10 15:00 15:40 18:10 18:50 18:10 18:50 зима зима г. Выборг Овсово г. Выборг Овсово 6:30 7:00 9:00 9:40 11:00 11:40 14:30 15:10 15:00 15:40 18:10 18:50 18:10 18:50 Маршрут №140 Выборг-Барышево Выборг Барышево 6:20 8:10 11:50 13:45 14:20 16:35 Маршрут №140А Выборг-Житково Выборг Житково 5:25 6:20 Будни 18:20 19:35 Маршрут №141 Каменногорск-Выборг Будни Выходные Из Каменногорска из Выборга Из Каменногорска из Выборга 5:25 6:25 6:40 7:40 6:45 7:40 8:35 8:30 7:10 8:45 9:45 из Прудов 10:40 7:30 10:25 11:40 11:45 8:40 11:40 12:45 12:40 9:45 12:45 14:45 14:50 до Прудов 11:25 13:25 16:30 из Прудов 16:00 12:40 14:40 17:20 18:15 13:45 15:45 19:15 19:40 14:25 16:25 20:35 20:30 15:40 17:40 21:25 22:30 16:45 18:40 23:25 17:25 19:50 18:40 20:30 19:20 22:10 20:45 Маршрут №142 Выборг -Отрадное Выборг Отрадное 8:15 8:40 11:10 11:40 17:40 18:30 19:25 20:30 Маршрут №145 Выборг-Вещево Выборг Вещёво 7:00 8:05 9:25 12:00 13:05 14:25 15:30 17:10 18:15 19:05 20:05 22:00 (через Гончарово) 23:05 Маршрут №146 Выборг-Яшино Выборг Яшино 7:45 8:35 14:00 14:50 18:50 19:40 Маршрут №147 Выборг-Лужайка Выборг Лужайка 6:25 7:05 11:25 12:05 15:30 16:10 17:30 18:10 20:10 20:50 Маршрут №148 Выборг-Чулково Выборг Чулково 6:00 6:45 15:00 16:30 Маршрут №183 Светогорск - Каменногорск Светогорск Каменногорск 6:50 8:10 13:00 14:00 16:30 17:30 19:00 19:50 Маршрут № 200 Выборг - п. Рощино г. Выборг п. Рощино 6:20 8:30 11:45 14:00 18:00 20:00