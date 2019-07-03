Расписание пригородных автобусов на 2020 год

|
Маршрут №122 Выборг-Кондратьево
|
Выборг
|
Кондратьево
|
|
8:05
|
9:50
|
|
11:25
|
13:00
|
|
17:40
|
19:10
|
|
Маршрут №126 Светогорск - Выборг
|
Светогорск
|
Выборг
|
|
5:20
|
8:10
|
|
7:30
|
9:30
|
|
9:30
|
11:30
|
|
11:20
|
13:30
|
|
13:35
|
15:15
|
|
15:40
|
17:20
|
|
16:50
|
18:45
|
|
19:00
|
20:40
|
|
Маршрут №127 Выборг - Гончарово
|
Будни
|
Выходные
|
Вокзал
|
Гончарово
|
Вокзал
|
Гончарово
|
|
5:45
|
|
5:45
|
|
6:30
|
|
6:30
|
6:25
|
7:05
|
6:25
|
7:05
|
7:10
|
7:50
|
7:10
|
7:50
|
8:00
|
8:40
|
8:00
|
8:40
|
8:45
|
9:25
|
8:45
|
9:25
|
9:50
|
10:30
|
9:50
|
10:30
|
10:55
|
11:50
|
10:55
|
11:50
|
12:20
|
13:00
|
12:20
|
13:00
|
13:30
|
14:10
|
13:30
|
14:10
|
14:25
|
15:05
|
14:25
|
15:05
|
15:20
|
16:00
|
16:00
|
16:40
|
16:00
|
16:40
|
16:40
|
17:20
|
16:40
|
17:20
|
17:35
|
18:15
|
17:35
|
18:15
|
18:10
|
18:50
|
18:10
|
18:50
|
18:55
|
19:35
|
18:55
|
19:35
|
19:30
|
20:10
|
19:30
|
20:10
|
20:45
|
21:25
|
20:45
|
21:25
|
Маршрут №130 Приморск - Выборг
|
Из Выборга
|
До
|
Из
|
|
7:25
|
Ермилово
|
Ермилово
|
5:00
|
8:20
|
|
Ермилово
|
5:50
|
9:30
|
Ермилово
|
Ермилово
|
6:50
|
11:00
|
Ермилово
|
Ермилово
|
7:40
|
12:00
|
Ермилово
|
Ермилово
|
9:05
|
13:10
|
|
Приморск
|
10:00
|
14:05
|
|
Ермилово
|
12:10
|
15:30
|
Ермилово
|
Ермилово
|
13:40
|
16:20
|
Ермилово
|
Ермилово
|
14:40
|
17:10
|
|
Приморск
|
15:50
|
18:15
|
Ермилово
|
Приморск
|
16:40
|
19:25
|
|
Ермилово
|
18:10
|
20:30
|
Ермилово
|
Ермилово
|
18:40
|
22:30
|
|
Приморск
|
18:45
|
Ермилово
|
20:05
|
Приморск
|
21:00
|
Маршрут №131 Выборг-Торфяновка
|
|
|
Выборг
|
Торфяновка
|
|
6:50
|
8:20
|
|
13:45
|
15:35
|
|
20:25
|
22:05
|
|
Маршрут №134 Выборг-Гаврилово
|
Будни
|
Выходные
|
Вокзал
|
Гаврилово
|
Вокзал
|
Гаврилово
|
|
7:15
|
8:00
|
9:00
|
8:00
|
8:40
|
12:30
|
13:20
|
9:40
|
10:20
|
16:30
|
17:20
|
13:00
|
13:40
|
15:50
|
16:30
|
18:10
|
18:50
|
20:00
|
20:35
|
Маршрут №135 Советский - Выборг
|
Выборг
|
Советский
|
6:25
|
7:40
|
7:30
|
8:10
|
11:10
|
9:15
|
11:35
|
12:00
|
13:45
|
14:25
|
15:05
|
15:20
|
17:00
|
17:50
|
17:50
|
18:30
|
19:45
|
19:05
|
|
20:25
|
Маршрут №136 Рябово-Выборг, №143 Выборг-Каменка
|
Из посёлков
|
Маршрут
|
Рябово
|
Красная долина
|
Камышовка
|
Каменка
|
136/143 будни
|
6:25
|
6:30
|
6:40
|
7:00
|
136/143
|
7:25
|
7:30
|
7:40
|
8:00
|
143 будни
|
|
|
|
10:15
|
143
|
|
|
|
11:55
|
136/143 будни
|
14:25
|
14:30
|
14:40
|
15:00
|
136/143
|
16:25
|
16:30
|
16:40
|
17:00
|
136/143 будни
|
19:05
|
19:10
|
19:20
|
19:40
|
136/143
|
20:05
|
20:10
|
20:20
|
20:40
|
Из Выборга
|
Маршрут
|
Выборг
|
Каменка
|
Камышовка
|
Красная долина
|
143 будни
|
9:30
|
10:15
|
|
|
143
|
10:45
|
11:30
|
|
|
136/143 будни
|
12:00
|
12:45
|
12:55
|
13:05
|
136/143
|
14:40
|
15:25
|
15:35
|
15:45
|
136/143 будни
|
17:30
|
18:15
|
18:25
|
18:35
|
136/143
|
18:30
|
19:15
|
19:25
|
19:35
|
Маршрут №137 Выборг - Овсово
|
|
|
Будни
|
Выходные
|
|
лето
|
лето
|
|
г. Выборг
|
Овсово
|
г. Выборг
|
Овсово
|
|
6:30
|
7:00
|
9:00
|
9:40
|
|
9:00
|
9:40
|
11:00
|
11:40
|
|
11:00
|
11:40
|
14:30
|
15:10
|
|
15:00
|
15:40
|
18:10
|
18:50
|
|
18:10
|
18:50
|
|
|
зима
|
зима
|
|
г. Выборг
|
Овсово
|
г. Выборг
|
Овсово
|
|
6:30
|
7:00
|
9:00
|
9:40
|
|
11:00
|
11:40
|
14:30
|
15:10
|
|
15:00
|
15:40
|
18:10
|
18:50
|
|
18:10
|
18:50
|
|
Маршрут №140 Выборг-Барышево
|
Выборг
|
Барышево
|
6:20
|
8:10
|
11:50
|
13:45
|
14:20
|
16:35
|
Маршрут №140А Выборг-Житково
|
Выборг
|
Житково
|
5:25
|
6:20
|
Будни
|
18:20
|
19:35
|
Маршрут №141 Каменногорск-Выборг
|
Будни
|
Выходные
|
Из Каменногорска
|
из Выборга
|
Из
Каменногорска
|
из Выборга
|
5:25
|
6:25
|
6:40
|
7:40
|
6:45
|
7:40
|
8:35
|
8:30
|
7:10
|
8:45
|
9:45 из Прудов
|
10:40
|
7:30
|
10:25
|
11:40
|
11:45
|
8:40
|
11:40
|
12:45
|
12:40
|
9:45
|
12:45
|
14:45
|
14:50 до Прудов
|
11:25
|
13:25
|
16:30 из Прудов
|
16:00
|
12:40
|
14:40
|
17:20
|
18:15
|
13:45
|
15:45
|
19:15
|
19:40
|
14:25
|
16:25
|
20:35
|
20:30
|
15:40
|
17:40
|
21:25
|
22:30
|
16:45
|
18:40
|
23:25
|
17:25
|
19:50
|
18:40
|
20:30
|
19:20
|
22:10
|
20:45
|
Маршрут №142 Выборг -Отрадное
|
Выборг
|
Отрадное
|
8:15
|
8:40
|
|
11:10
|
11:40
|
|
17:40
|
18:30
|
19:25
|
20:30
|
Маршрут №145 Выборг-Вещево
|
Выборг
|
Вещёво
|
|
7:00
|
8:05
|
9:25
|
12:00
|
13:05
|
14:25
|
15:30
|
17:10
|
18:15
|
19:05
|
20:05
|
22:00 (через Гончарово)
|
23:05
|
Маршрут №146 Выборг-Яшино
|
Выборг
|
Яшино
|
7:45
|
8:35
|
14:00
|
14:50
|
18:50
|
19:40
|
Маршрут №147 Выборг-Лужайка
|
Выборг
|
Лужайка
|
6:25
|
7:05
|
11:25
|
12:05
|
15:30
|
16:10
|
17:30
|
18:10
|
20:10
|
20:50
|
Маршрут №148 Выборг-Чулково
|
Выборг
|
Чулково
|
6:00
|
6:45
|
15:00
|
16:30
|
Маршрут №183 Светогорск - Каменногорск
|
Светогорск
|
Каменногорск
|
6:50
|
8:10
|
13:00
|
14:00
|
16:30
|
17:30
|
19:00
|
19:50
|
Маршрут № 200 Выборг - п. Рощино
|
|
|
г. Выборг
|
п. Рощино
|
6:20
|
8:30
|
11:45
|
14:00
|
18:00
|
20:00