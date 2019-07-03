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Сегодня, 14:59

Расписание пригородных автобусов на 2020 год

Со 2 января 2020 года вступает в действие новое расписание пригородных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

Маршрут №122  Выборг-Кондратьево
 

Выборг

Кондратьево

 

8:05

9:50

 

11:25

13:00

 

17:40

19:10

 

Маршрут №126  Светогорск - Выборг
 

Светогорск

Выборг

 

5:20

8:10

 

7:30

9:30

 

9:30

11:30

 

11:20

13:30

 

13:35

15:15

 

15:40

17:20

 

16:50

18:45

 

19:00

20:40

 

 

Маршрут №127  Выборг - Гончарово

  
   

Будни

  

Выходные

Вокзал

Гончарово

  

Вокзал

Гончарово

 

5:45

  

 

5:45

 

6:30

  

 

6:30

6:25

7:05

  

6:25

7:05

7:10

7:50

  

7:10

7:50

8:00

8:40

  

8:00

8:40

8:45

9:25

  

8:45

9:25

9:50

10:30

  

9:50

10:30

10:55

11:50

  

10:55

11:50

12:20

13:00

  

12:20

13:00

13:30

14:10

  

13:30

14:10

14:25

15:05

  

14:25

15:05

15:20

16:00

  

16:00

16:40

16:00

16:40

  

16:40

17:20

16:40

17:20

  

17:35

18:15

17:35

18:15

  

18:10

18:50

18:10

18:50

  

18:55

19:35

18:55

19:35

  

19:30

20:10

19:30

20:10

  

20:45

21:25

20:45

21:25

      

Маршрут №130   Приморск - Выборг
         

Из Выборга

До

  

Из

 

7:25

 Ермилово

  

 Ермилово

5:00

8:20

 

  

 Ермилово

5:50

9:30

 Ермилово

  

 Ермилово

6:50

11:00

 Ермилово

  

 Ермилово

7:40

12:00

 Ермилово

  

 Ермилово

9:05

13:10

 

  

 Приморск

10:00

14:05

 

  

 Ермилово

12:10

15:30

 Ермилово

  

 Ермилово

13:40

16:20

 Ермилово

  

 Ермилово

14:40

17:10

 

  

 Приморск

15:50

18:15

 Ермилово

  

 Приморск

16:40

19:25

 

  

 Ермилово

18:10

20:30

 Ермилово

  

 Ермилово

18:40

22:30

 

  

 Приморск

18:45
     

 Ермилово

20:05
     

 Приморск

21:00
         

Маршрут №131  Выборг-Торфяновка

 
 

 

Выборг

Торфяновка

    

 

6:50

8:20

    

 

13:45

15:35

    

 

20:25

22:05

    

 
                 

Маршрут №134  Выборг-Гаврилово

  
         

Будни

  

Выходные

Вокзал

Гаврилово

  

Вокзал

Гаврилово

 

7:15

  

8:00

9:00

8:00

8:40

  

12:30

13:20

9:40

10:20

  

16:30

17:20

13:00

13:40

      

15:50

16:30

      

18:10

18:50

      

20:00

20:35

      

Маршрут №135   Советский - Выборг
       

Выборг

Советский

    

6:25

7:40

    

7:30

8:10

    

11:10

9:15

    

11:35

12:00

    

13:45

14:25

    

15:05

15:20

    

17:00

17:50

    

17:50

18:30

    

19:45

19:05

    

 

20:25

    

Маршрут №136 Рябово-Выборг, №143 Выборг-Каменка

  

Из посёлков

Маршрут

Рябово

Красная долина

Камышовка

Каменка

136/143 будни

6:25

6:30

6:40

7:00

136/143

7:25

7:30

7:40

8:00

143 будни

 

 

 

10:15

143

 

 

 

11:55

136/143 будни

14:25

14:30

14:40

15:00

136/143

16:25

16:30

16:40

17:00

136/143 будни

19:05

19:10

19:20

19:40

136/143

20:05

20:10

20:20

20:40
         

Из Выборга

Маршрут

Выборг

Каменка

Камышовка

Красная долина

143 будни

9:30

10:15

 

 

143

10:45

11:30

 

 

136/143 будни

12:00

12:45

12:55

13:05

136/143

14:40

15:25

15:35

15:45

136/143 будни

17:30

18:15

18:25

18:35

136/143

18:30

19:15

19:25

19:35
         

Маршрут №137   Выборг - Овсово

  

 
   

 

Будни

  

Выходные

 

лето

  

лето

 

г. Выборг

Овсово

  

г. Выборг

Овсово

 

6:30

7:00

  

9:00

9:40

 

9:00

9:40

  

11:00

11:40

 

11:00

11:40

  

14:30

15:10

 

15:00

15:40

  

18:10

18:50

 

18:10

18:50

      

 
         

 

зима

  

зима

 

г. Выборг

Овсово

  

г. Выборг

Овсово

 

6:30

7:00

  

9:00

9:40

 

11:00

11:40

  

14:30

15:10

 

15:00

15:40

  

18:10

18:50

 

18:10

18:50

      

 
                   

Маршрут №140  Выборг-Барышево
 

Выборг

Барышево

    

6:20

8:10

    

11:50

13:45

    

14:20

16:35

    

 

Маршрут №140А  Выборг-Житково
 

Выборг

Житково

    

5:25

6:20

Будни

  

18:20

19:35

    

Маршрут №141   Каменногорск-Выборг
 

Будни

Выходные

Из Каменногорска

из Выборга

Из

Каменногорска

из Выборга

5:25

6:25

6:40

7:40

6:45

7:40

8:35

8:30

7:10

8:45

9:45 из Прудов

10:40

7:30

10:25

11:40

11:45

8:40

11:40

12:45

12:40

9:45

12:45

14:45

14:50 до Прудов

11:25

13:25

16:30 из Прудов

16:00

12:40

14:40

17:20

18:15

13:45

15:45

19:15

19:40

14:25

16:25

20:35

20:30

15:40

17:40

21:25

22:30

16:45

18:40

23:25

  

17:25

19:50

    

18:40

20:30

    

19:20

22:10

    

20:45

      

Маршрут №142  Выборг -Отрадное
 

Выборг

Отрадное

    

8:15

8:40

  

 

11:10

11:40

  

 

17:40

18:30

    

19:25

20:30

    

Маршрут №145   Выборг-Вещево
 

Выборг

Вещёво

    

 

7:00

    

8:05

9:25

    

12:00

13:05

    

14:25

15:30

    

17:10

18:15

    

19:05

20:05

    

22:00 (через Гончарово)

23:05

    

Маршрут №146  Выборг-Яшино
 

Выборг

Яшино

    

7:45

8:35

    

14:00

14:50

    

18:50

19:40

    

Маршрут №147  Выборг-Лужайка
       

Выборг

Лужайка

    

6:25

7:05

    

11:25

12:05

    

15:30

16:10

    

17:30

18:10

    

20:10

20:50

    

Маршрут №148   Выборг-Чулково
 

Выборг

Чулково

    

6:00

6:45

    

15:00

16:30

    

 

Маршрут №183   Светогорск - Каменногорск
 

Светогорск

Каменногорск

6:50

8:10

13:00

14:00

16:30

17:30

19:00

19:50

Маршрут  № 200  Выборг - п. Рощино

 

 

г. Выборг

п. Рощино

6:20

8:30

11:45

14:00

18:00

20:00
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