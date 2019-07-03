Расписание движения электричек изменится в период новогодних праздников



В дни зимних каникул праздничным будет не только настроение людей, но и график движения электричек, курсирующих по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

31 декабря 2019 года движение пригородных поездов будет осуществляться по графику пятницы;

с 1 по 7 января 2020 года – по графику субботы;

8 января 2020 года – по воскресному графику.

При этом частично изменится расписание движения пригородных поездов на Витебском, Финляндском, Балтийском, Северном и Московском направлениях Октябрьской железной дороги, сообщили в пресс-службе СЗППК.