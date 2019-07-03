Расписание автобусов на 1 января 2020 года

Расписание движения автобусов ООО "Виплайн" на 01.01.2020г.

по маршруту № 7

Спортивно-тренировочный центр Таммисуо

08.00 08.40

13.10 13.50

17.25 18.05

по маршруту № 2

От ул.Декабриста Лунина от Госпитальной

12.45 13.20

14.10 14.45

15.20 16.15

16.55 17.35

18.30 19.20

по маршруту № 8

ЖБИ сан. Красный холм

07.40 08.15

09.00 09.35

10.10 10.45

13.00 14.00

15.00 16.00

16.35 17.10

19.10 20.00

20.35 21.10

21.45 -//-

по маршруту № 9

Гагарина 16 Лазаревка

7.00 7.40

-//- 12.10

13.05 14.00

14.55 16.15

16.55 17.50

18.45 19.40

20.20 до Лазаревки

по маршруту № 10

От Вокзала Сайменские Дачи

08.40 09.45

11.25 12.45

14.55 16.00

19.25 20.30

20.55 22.00

по маршруту № 11

Вокзал Сады

10.00 11.15

14.30 15.20

19.50 20.45

по маршруту № 12

от пос. им. Харитонова

6.45, 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.00, 12.05, 12.35, 13.00, 13.50, 14.20, 15.20,

15.50 (до жби), 16.20, 16.50, 17.20,17.50, 18.20, 19.20 (до жби), 19.55, 20.35 (до жби),

21.10, 21.50 (до жби), 22.50 (до жби)

по маршруту № 13

от Вокзала

С 06:30 до 08:40 интервал 25-30 мин.

С 08:40 до 21:00 интервал 15-20 мин.

С 21:00 до 22:20 интервал 20-30 мин.

по маршруту № 14

от Вокзала

С 06:30 до 08:40 интервал 25-30 мин.

С 08:40 до 21:00 интервал 15-20 мин.

С 21:00 до 22:20 интервал 20-30 мин.

по маршруту № 1/6

ЖБИ: (06.30,08.30,09.30, 10.00, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.10, 19.40, 20.20, 21.20)

пос.Выборгский (06. 55, 08.55, 09.55, 10.25; 11.55, 12. 55, 13. 25, 14. 25, 14. 55, 15. 55, 16.25, 16. 55, 17.25, 18.25, 18.55, 19.35, 20.05, 20.55, 21. 45).