Расходование бюджетных средств, выделяемых на развитие региона, будут строго контролировать

Контроль качества работ, выполняемых в рамках нацпроектов и госпрограмм, ужесточат. Об этом глав районных администраций предупредил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По словам главы региона только в рамках адресной программы в 2020 году необходимо будет ввести 15 социально значимых объектов, начатых в этом году, и построить 18 новых, не считая программы строительства и реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов. Александр Дрозденко обратил особое внимание на то, что в следующем году расходная часть бюджета по нацпроектам и госпрограммам будет беспрецедентно высокой. Потому за расходованием бюджетных средств, выделяемых на социально-экономическое развитие региона, будет вестись строгий контроль.