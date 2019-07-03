Районный молодёжно-спортивный слёт пройдет в субботу в Выборге



Молодежно-спортивный слёт соберет в Выборге команды всех городских и сельских поселений района. Соревнования пройдут 19 октября в спорткомплексе на Ленинградском шоссе, 103. Участникам предстоит состязаться в комбинированной эстафете, гиревом спорте, перетягивании каната, биатлоне, плавании и других дисциплинах. Организаторами соревнований выступают администрация Выборгского района, Дом молодежи и межпоселенческий центр культуры и молодежного творчества.

Начало в 10 часов утра.