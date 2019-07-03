Районная администрация ищет того, кто закопал в землю мазут





Администрация Выборгского района в мае 2019 года обратилась за помощью в прокуратуру и полицию по поводу загрязнения земельного участка в поселке им. Ленина отходами нефтепродуктов. Специалисты комитета охраны окружающей среды обнаружили на участке слитый в почву мазут, бензостойкие шланги, следы большегрузной техники, цементные и бетонные отходы. На территории расположены железнодорожные пути и промышленный ангар для железобетонных изделий. Проверяющие отметили, что участок для слива нефтепродуктов был заранее подготовлен: произведена расчистка, выкопан котлован площадью примерно 100 кв. метров, который впоследствии был заполнен отходами. Администрация Выборгского района не была уведомлена о проведении вышеуказанных производственных работ.

В прокуратуру было направлено обращение с ходатайством об установлении лиц, проводивших работы по обустройству площадки для слива нефтепродуктов. Выборгской городской прокуратурой в июне 2019 года проведена проверка по факту несанкционированного размещения отходов. Осмотр проводился совместно с комитетом государственного экологического надзора Ленобласти.

В октябре 2019 года администрацией Выборгского района составлен повторный акт обследования территории. В ходе осмотра выявлено, что была произведена отсыпка и расчистка загрязненного земельного участка.

Как сообщили в пресс-службе администрации, до настоящего времени ни прокуратурой, ни полицией не предоставлены ответы на ходатайство об установлении лиц, ответственных за производство работ.

В судебном порядке рассматривался вопрос о том, чтобы обязать муниципальное образование очистить участок за бюджетные средства. Администрация Выборгского района, в свою очередь, настаивала на привлечении к финансовой ответственности лиц, производивших работы.

В рамках судебного решения было установлено, что муниципальному образованию причинен имущественный вред. Суд постановил признать администрацию Выборгского района потерпевшей стороной.

Администрация будет обжаловать решение суда и добиваться привлечения виновных к ответственности.