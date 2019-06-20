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Сегодня, 17:23

Работу компании-перевозчика будут контролировать городские власти

Ситуация с пассажирскими автобусными перевозками в Выборгском районе под контролем рабочей группы. Её создали при районной администрации, чтобы отслеживать четкое исполнение компанией-перевозчиком своих обязательств. В рабочую группу вошли представители отдела дорожного хозяйства, единой дежурно- диспетчерской службы и других структурных подразделений.
 

Метки автобусные перевозкиконтроль
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