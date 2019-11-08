Работы Виктора Татаренко выставлены в ВЦ "Эрмитаж-Выборг"

"Луч солнца золотого, или Путешествие по святым местам". Выставка под таким названием работает в эти дни в центре "Эрмитаж-Выборг". Автором экспозиции выступил известный петербургский художник-монументалист Виктор Татаренко. На выставке представлены более 60 работ. Ещё на заре карьеры в основу его творчества легла религиозная тематика. Долго и плодотворно работая в этой области, Виктор Татаренко создал множество мозаичных икон...