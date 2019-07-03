Пункты приема вторсырья откроют в Ленинградской области



Глава 47 региона Александр Дрозденко дал поручение апробировать систему приема у населения твердых коммунальных отходов, годных к переработке.

"Каждый должен понимать, как именно он может участвовать в процессе правильного сбора и утилизации мусора, помогать природе и улучшать состояние окружающей среды", – считает губернатор.

Пилотный пункт приема стеклотары и пластиковых бутылок, а также старых шин и макулатуры появится в одном из густонаселенных районов Ленинградской области. Профильным ведомствам дано поручение определиться с выбором места под площадку.