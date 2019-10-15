Программа передач ВМТК

|Вторник, 15 октября 2019
|07:00
|Плюх-парад
|6+
|07:08
|Мультфильмы
|6+
|07:52
|Будь в форме
|12+
|08:00
|Город. Новости по-выборгски
|16+
|08:30
|Приятного аппетита
|12+
|08:44
|Любящие мамы
|16+
|08:50
|Мультфильмы
|6+
|09:28
|Теперь вы знаете
|12+
|09:30
|Двое на кухне
|16+
|09:56
|Приятного аппетита
|12+
|10:00
|Юридические тонкости
|16+
|10:10
|Д/ф "Маршрут №379"
|12+
|10:30
|Д/ф "Легенды мирового кино. Луи де Фюнес"
|12+
|10:57
|Зелёная планета
|6+
|11:00
|Город. Новости по-выборгски
|16+
|11:30
|Х/ф "Китайский сервиз"
|12+
|13:05
|Д/ф "Четвертое измерение"
|12+
|13:48
|Идеи для жизни
|12+
|13:52
|Приятного аппетита
|12+
|14:00
|Город. Новости по-выборгски
|16+
|14:30
|Х/ф "Китайский сервиз"
|12+
|16:05
|Д/ф "В сердце края моего"
|12+
|16:20
|И в шутку и всерьез
|12+
|16:30
|ТВ-Шоу "Жанна пожени"
|16+
|17:15
|Сериал "Мужчина во мне", 11 серия
|16+
|18:01
|Сериал "Мужчина во мне", 12 серия
|16+
|18:46
|Якорь
|12+
|19:00
|Город. Новости по-выборгски
|16+
|19:30
|Сериал "Морозов", 10 серия
|16+
|20:22
|Д/ф "Легенды мирового кино. Луи де Фюнес"
|12+
|20:48
|Шпильки
|12+
|20:58
|Якорь
|12+
|21:00
|Город. Новости по-выборгски
|16+
|21:30
|Сериал "Искусственный интеллект", 10 серия
|16+
|22:11
|Сериал "Рублево-Бирюлево", 12 серия
|16+
|23:00
|Город. Новости по-выборгски
|16+
|23:30
|Д/ф "Четвертое измерение"
|12+
|Среда, 16 октября 2019
|07:00
|Плюх-парад
|6+
|07:07
|Мультфильмы
|6+
|07:52
|Будь в форме
|12+
|08:00
|Город. Новости по-выборгски
|16+
|08:30
|Будь в форме
|12+
|08:45
|Шпильки
|12+
|08:50
|Мультфильмы
|6+
|09:28
|Теперь вы знаете
|12+
|09:30
|Двое на кухне
|16+
|09:56
|Приятного аппетита
|12+
|10:00
|Юридические тонкости
|16+
|10:10
|Д/ф "Изнутри. Белевская пастила"
|12+
|10:30
|Д/ф "Гении и Злодеи. Станислав Лем"
|12+
|10:58
|Супердети
|12+
|11:00
|Город. Новости по-выборгски
|16+
|11:30
|Х/ф "Сватовство гусара"
|12+
|12:37
|Выборгская сторона
|12+
|13:03
|Д/ф "Охота на Гитлера"
|12+
|13:41
|Приятного аппетита
|12+
|13:52
|Любящие мамы
|16+
|14:00
|Город. Новости по-выборгски
|16+
|14:30
|Х/ф "Сватовство гусара"
|12+
|15:37
|Выборгская сторона
|12+
|16:02
|Д/ф "Через край"
|12+
|16:18
|Сделай сам
|12+
|16:20
|И в шутку и всерьез
|12+
|16:30
|ТВ-Шоу "Жанна пожени"
|16+
|17:15
|Сериал "Мужчина во мне", 12 серия
|16+
|18:00
|Сериал "Мужчина во мне", 13 серия
|16+
|18:45
|Шпильки
|12+
|19:00
|Город. Новости по-выборгски
|16+
|19:30
|Сериал "Морозов", 11 серия
|16+
|20:21
|Д/ф "Гении и Злодеи. Станислав Лем"
|12+
|20:47
|Дресскод
|12+
|20:50
|Шпильки
|12+
|20:58
|Дресскод
|12+
|21:00
|Город. Новости по-выборгски
|16+
|21:30
|Сериал "Искусственный интеллект", 11 серия
|16+
|22:10
|Сериал "Рублево-Бирюлево", 13 серия
|16+
|23:00
|Город. Новости по-выборгски
|16+
|23:30
|Д/ф "Охота на Гитлера"
|12+
Программа передач ВМТК
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