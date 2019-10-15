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Сегодня, 9:47

Программа передач ВМТК

  Вторник, 15 октября 2019  
     
07:00 Плюх-парад 6+
07:08 Мультфильмы 6+
07:52 Будь в форме 12+
08:00 Город. Новости по-выборгски  16+
08:30 Приятного аппетита 12+
08:44 Любящие мамы 16+
08:50 Мультфильмы 6+
09:28 Теперь вы знаете 12+
09:30 Двое на кухне 16+
09:56 Приятного аппетита 12+
10:00 Юридические тонкости 16+
10:10 Д/ф "Маршрут №379" 12+
10:30 Д/ф "Легенды мирового кино. Луи де Фюнес"  12+
10:57 Зелёная планета 6+
11:00 Город. Новости по-выборгски  16+
11:30 Х/ф "Китайский сервиз" 12+
13:05 Д/ф "Четвертое измерение" 12+
13:48 Идеи для жизни 12+
13:52 Приятного аппетита 12+
14:00 Город. Новости по-выборгски  16+
14:30 Х/ф "Китайский сервиз" 12+
16:05 Д/ф "В сердце края моего" 12+
16:20 И в шутку и всерьез 12+
16:30 ТВ-Шоу "Жанна пожени"  16+
17:15 Сериал "Мужчина во мне", 11 серия 16+
18:01 Сериал "Мужчина во мне", 12 серия 16+
18:46 Якорь 12+
19:00 Город. Новости по-выборгски 16+
19:30 Сериал "Морозов",  10 серия 16+
20:22 Д/ф "Легенды мирового кино. Луи де Фюнес"  12+
20:48 Шпильки 12+
20:58 Якорь 12+
21:00 Город. Новости по-выборгски 16+
21:30 Сериал "Искусственный интеллект", 10 серия 16+
22:11 Сериал "Рублево-Бирюлево", 12 серия 16+
23:00 Город. Новости по-выборгски 16+
23:30 Д/ф "Четвертое измерение" 12+
     
  Среда, 16 октября 2019  
     
07:00 Плюх-парад 6+
07:07 Мультфильмы 6+
07:52 Будь в форме 12+
08:00 Город. Новости по-выборгски  16+
08:30 Будь в форме 12+
08:45 Шпильки 12+
08:50 Мультфильмы 6+
09:28 Теперь вы знаете 12+
09:30 Двое на кухне 16+
09:56 Приятного аппетита 12+
10:00 Юридические тонкости 16+
10:10 Д/ф "Изнутри. Белевская пастила" 12+
10:30 Д/ф "Гении и Злодеи. Станислав Лем" 12+
10:58 Супердети 12+
11:00 Город. Новости по-выборгски  16+
11:30 Х/ф "Сватовство гусара" 12+
12:37 Выборгская сторона  12+
13:03 Д/ф "Охота на Гитлера" 12+
13:41 Приятного аппетита 12+
13:52 Любящие мамы 16+
14:00 Город. Новости по-выборгски  16+
14:30 Х/ф "Сватовство гусара" 12+
15:37 Выборгская сторона  12+
16:02 Д/ф "Через край" 12+
16:18 Сделай сам 12+
16:20 И в шутку и всерьез 12+
16:30 ТВ-Шоу "Жанна пожени" 16+
17:15 Сериал "Мужчина во мне", 12 серия 16+
18:00 Сериал "Мужчина во мне", 13 серия 16+
18:45 Шпильки 12+
19:00 Город. Новости по-выборгски 16+
19:30 Сериал "Морозов", 11 серия 16+
20:21 Д/ф "Гении и Злодеи. Станислав Лем" 12+
20:47 Дресскод 12+
20:50 Шпильки 12+
20:58 Дресскод 12+
21:00 Город. Новости по-выборгски 16+
21:30 Сериал "Искусственный интеллект", 11 серия 16+
22:10 Сериал "Рублево-Бирюлево", 13 серия 16+
23:00 Город. Новости по-выборгски 16+
23:30 Д/ф "Охота на Гитлера" 12+
Метки вмткпрограмма передачтелеканал
Категории Сделано в Выборге