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Сегодня, 10:30

Программа "Выборгская сторона". Выпуск № 5. Красносельское сельское поселение

Добро пожаловать на выборгскую сторону!

Сегодня мы отправимся в одно из самых живописных мест Выборгского района.
Осмотрим бывшие владения первого выборгского коменданта графа Григория Чернышёва.
Посетим настоящую жемчужину карельского перешейка - заказник "Раковые озёра".
И обязательно заглянем в одно из ведущих фермерских хозяйств в регионе.
Всё это, в уютном и интенсивно развивающемся - Красносельском сельском поселении!

Метки выборгская сторонакрасносельское
Категории Лента Новостей Выборгская сторона