Программа "Выборгская сторона". Выпуск № 5. Красносельское сельское поселение

Добро пожаловать на выборгскую сторону!

Сегодня мы отправимся в одно из самых живописных мест Выборгского района.

Осмотрим бывшие владения первого выборгского коменданта графа Григория Чернышёва.

Посетим настоящую жемчужину карельского перешейка - заказник "Раковые озёра".

И обязательно заглянем в одно из ведущих фермерских хозяйств в регионе.

Всё это, в уютном и интенсивно развивающемся - Красносельском сельском поселении!