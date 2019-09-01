Сегодня мы отправимся в одно из самых живописных мест Выборгского района.
Осмотрим бывшие владения первого выборгского коменданта графа Григория Чернышёва.
Посетим настоящую жемчужину карельского перешейка - заказник "Раковые озёра".
И обязательно заглянем в одно из ведущих фермерских хозяйств в регионе.
Всё это, в уютном и интенсивно развивающемся - Красносельском сельском поселении!
Программа "Выборгская сторона". Выпуск № 5. Красносельское сельское поселение
Добро пожаловать на выборгскую сторону!
Сегодня мы отправимся в одно из самых живописных мест Выборгского района.
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