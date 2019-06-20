Программа «Город. Новости по-выборгски» от 9 января 2020 года

• Православный мир отпраздновал Рождество Христово - 0:00:49

• Рождественская мистерия собрала зрителей в самом сердце Старого Выборга - 0:06:32

• Сотрудники следственного отдела выступили в роли новогодних волшебников - 0:08:26

• Подведены итоги конкурса новогодних видеопоздравлений - 0:12:04

• За праздничные дни в Выборгском районе произошло пять пожаров - 0:12:57

• По факту смертельной аварии на трассе "Скандинавия" возбуждено уголовное дело - 0:14:17

• Четыре семьи из пос. Лужайка встретили Новый год на новом месте - 0:15:56

• В этом году в 47 регионе усилят материальную поддержку семей с детьми - 0:18:02

• "Легенду о рождественской ели" в гимназии ставят уже в 25-й раз - 0:18:56