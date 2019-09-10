Программа «Город. Новости по-выборгски» от 9 сентября 2019 года

• В восемь часов утра в Выборгском районе стартовали муниципальные выборы - 0:00:25

• Глава региона Александр Дрозденко проголосовал в Лупполово - 0:08:18

• 8 сентября на избирательных участках дежурили наблюдатели и сами кандидаты - 0:09:51

• Итоги выборов в регионе прокомментировал губернатор Александр Дрозденко - 0:12:28

• Результаты выборов в выборгском районе опубликованы на сайте ТИК - 0:13:50

• Экспозиции "Арсенала" временно переезжают из Выборгского замка - 0:15:26

• Выборгский "Фаворит" стал десятикратным обладателем Кубка Ленинградской области - 0:17:09

• В Выборге прошёл второй фестиваль водного туризма - 0:17:34