• В восемь часов утра в Выборгском районе стартовали муниципальные выборы - 0:00:25
• Глава региона Александр Дрозденко проголосовал в Лупполово - 0:08:18
• 8 сентября на избирательных участках дежурили наблюдатели и сами кандидаты - 0:09:51
• Итоги выборов в регионе прокомментировал губернатор Александр Дрозденко - 0:12:28
• Результаты выборов в выборгском районе опубликованы на сайте ТИК - 0:13:50
• Экспозиции "Арсенала" временно переезжают из Выборгского замка - 0:15:26
• Выборгский "Фаворит" стал десятикратным обладателем Кубка Ленинградской области - 0:17:09
• В Выборге прошёл второй фестиваль водного туризма - 0:17:34
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 9 сентября 2019 года
• В восемь часов утра в Выборгском районе стартовали муниципальные выборы - 0:00:25
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