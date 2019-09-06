• Лесничества Ленобласти получили новую лесопожарную и лесохозяйственную технику - 0:00:25
• Сотни выборжцев бесплатно прошли экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию - 0:05:00
• В Выборгском посёлке зажглись фонари - 0:07:51
• Готовность жилфонда к отопительному сезону обсудили на заседании районного совета по ЖКХ - 0:10:04
• Гостиница Выборг готовится к юбилею - 0:16:18
• Выборгские лыжероллеры с нетерпением ждут зимы - 0:19:35
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 5 сентября 2019 года
• Лесничества Ленобласти получили новую лесопожарную и лесохозяйственную технику - 0:00:25
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