Программа «Город. Новости по-выборгски» от 5 сентября 2019 года

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• Готовность жилфонда к отопительному сезону обсудили на заседании районного совета по ЖКХ - 0:10:04

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