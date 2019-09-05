• В этом году в Выборгском районе в лесу терялись 55 человек - 0:01:12
• В Выборге почтили память жертв террористических актов - 0:03:55
• 402-ю годовщину со дня основания населённого пункта Йоханнес отметили в Советском - 0:05:19
• Наш город посетили директора лучших музеев мира - 0:10:19
• В Выборге прошла Ярмарка досуга - 0:13:13
• В издательстве "Фаворит Выборг" издали книгу, посвящённую жизни и служению Льва Церпицкого - 0:16:24
• Ещё один источник питьевой воды реанимировали в Южном микрорайоне - 0:19:44
• К новому году в Выборге появится ещё один туристический объект - 0:02:20
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 4 сентября 2019 года
• В этом году в Выборгском районе в лесу терялись 55 человек - 0:01:12
Категории Лента Новостей Выпуски новостей