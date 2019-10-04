Программа «Город. Новости по-выборгски» от 3 октября 2019 года

• В Выборге чествовали учителей-ветеранов - 0:00:25

• День пожилого человека отметили праздничным концертом в Доме культуры - 0:02:15

• Интерактивная военно-патриотическая выставка "Прикосновение к войне" начала свою работу - 0:04:32

• Следственные органы просят быть внимательнее к детям - 0:08:18

• Узнайте больше о своем сердце: это поможет сохранить вам жизнь - 0:10:29

• Выборгский цирк начал новый творческий сезон - 0:13:50

• Почти семьдесят человек приняли участие в традиционном "Выборгском пленэре" - 0:18:07

• Областные соревнования по скандинавской ходьбе состоятся в Выборге 5 октября - 0:20:23