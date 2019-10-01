• Владимир Цой - о новом назначении и о своём преемнике - 0:03:06
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• Совет директоров промышленной сферы обсудил итоги прошедших выборов - 0:13:16
• Мероприятия в рамках Всемирного Дня сердца пройдут в поликлинике - 0:15:41
• В Советском на территории школы открыт современный стадион - 0:18:19
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 30 сентября 2019 года
• Владимир Цой - о новом назначении и о своём преемнике - 0:03:06