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Вчера, 18:50

Программа «Город. Новости по-выборгски» от 27 ноября 2019 года

• Между Москвой и Петербургом открыта скоростная трасса - 0:00:25
• В Каменке продолжаются поисковые работы - 0:02:59
• Международная конференция по туризму прошла в Выборге - 0:08:34
• Читальный зал областного архива в Выборге приостановит свою работу - 0:11:05
• Завершается сбор материалов для создания фотопанно "Бессмертный полк" - 0:12:30
• В здании приморской кирхи собрались историки, краеведы, исследователи из России и Финляндии - 0:14:46

Метки 27 ноября 2019городновости по-выборгски
Категории Лента Новостей