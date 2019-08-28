Программа «Город. Новости по-выборгски» от 27 августа 2019 года

• Выборгский район продолжает подготовку к Единому дню голосования - 0:00:25

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• Жители Красносельского отметили очередной день рождения малой родины - 0:09:01

• Детский сад №25 в Выборге в новом учебном году продолжит реализацию экологического проекта "Терренкур" - 0:12:19

• Лучшее ветеранское подворье выбирали в Выборгском районе - 0:15:19

• В канун Дня российского кино мы попросили выборжцев вспомнить свои любимые фильмы - 0:18:48

• Мемориальная доска в память об актрисе Галины Кикибуш может появиться на фасаде здания театра "Святая крепость" - 0:22:40

• Дом милосердия в Выборге продолжит свою работу - 0:25:03

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