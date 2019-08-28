• Выборгский район продолжает подготовку к Единому дню голосования - 0:00:25
• Этим летом в Выборгском районе произошло 18 аварий с участием детей - 0:02:18
• 180 студентов получат образование в выборгском филиале ЛГУ имени Пушкина - 0:04:48
• Высоцку исполнилось 379 лет - 0:07:15
• Жители Красносельского отметили очередной день рождения малой родины - 0:09:01
• Детский сад №25 в Выборге в новом учебном году продолжит реализацию экологического проекта "Терренкур" - 0:12:19
• Лучшее ветеранское подворье выбирали в Выборгском районе - 0:15:19
• В канун Дня российского кино мы попросили выборжцев вспомнить свои любимые фильмы - 0:18:48
• Мемориальная доска в память об актрисе Галины Кикибуш может появиться на фасаде здания театра "Святая крепость" - 0:22:40
• Дом милосердия в Выборге продолжит свою работу - 0:25:03
• Подготовиться к школе поможет "Эльдорадо" - 0:26:44
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 27 августа 2019 года
• Выборгский район продолжает подготовку к Единому дню голосования - 0:00:25