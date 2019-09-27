Программа «Город. Новости по-выборгски» от 26 сентября 2019 года

• Решение о мере пресечения тренеру из Светогорска огласил Выборгский городской суд - 0:00:25

• Владимир Цой назначен председателем областного комитета по культуре - 0:02:25

• В Выборге прошла акция "Ребенок – главный пассажир" - 0:02:49

• Три новобранца из Выборга пополнят ряды Президентского полка - 0:05:00

• Льготы на оплату коммунальной услуги по вывозу мусора получат пожилые люди - 0:09:00

• Сайменский канал будет реконструирован - 0:12:18

• В России повсеместно открываются школьные центры цифрового и гуманитарного профиля - 0:16:34

• Школьница из Вещево стала лауреатом межрегионального конкурса сочинений - 0:19:30

• Стартовала спартакиада допризывной молодежи - 0:24:55