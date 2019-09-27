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Программа «Город. Новости по-выборгски» от 26 сентября 2019 года
• Решение о мере пресечения тренеру из Светогорска огласил Выборгский городской суд - 0:00:25