Программа «Город. Новости по-выборгски» от 26 декабря 2019 года

• Губернатор ответил на вопросы выборжцев в прямом эфире - 0:00:49

• За вывоз мусора в 2020 году мы заплатим меньше - 0:07:35

• На заседании комиссии по ЧС обсудили готовность объектов ЖКХ и энергетики к работе в праздники - 0:08:28

• В Приморске строится здание культурно-досугового центра - 0:10:45

• Ребенок получил травмы, упав в магазине с высоты 2-го этажа - 0:12:31

• В Выборге реконструируют водопроводные очистные сооружения - 0:13:21

• МФЦ вернулся на Вокзальную, 13 - 0:16:30

• Предновогодний видеоурок от флориста Анны Панфиловой - 0:17:16

• Открыто голосование за лучшее видеопоздравление - 0:25:07