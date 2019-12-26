• В Ленинградской области увеличат заработную плату медиков, работающих в школах и детских садах - 0:00:26
• Советы депутатов города и района внесли корректировки в решения о муниципальных бюджетах - 0:01:12
• В парке скульптур в центре Выборга проводится капитальный ремонт наружного освещения - 0:03:57
• Волонтеров из Выборга признали лучшими в регионе - 0:08:50
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 25 декабря 2019 года
• В Ленинградской области увеличат заработную плату медиков, работающих в школах и детских садах - 0:00:26
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