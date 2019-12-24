• Уголовное дело возбуждено в связи с массовым ДТП на трассе "Скандинавия" - 0:00:26
• Дед Мороз из Великого Устюга поздравил маленьких пациентов областной детской клинической больницы - 0:01:21
• Стало известно имя лучшего учителя Выборгского района - 0:04:27
• Одна из старейших школ Выборга отметила 75-летие - 0:06:16
• Родители будущих первоклассников своими глазами увидели, где будут учиться их дети - 0:09:58
• Проезд на Смоляной мыс открыт - 0:11:47
• Следователи - о несчастных случаях - 0:13:05
• У избирательного округа №19 появился собственный интернет-портал - 0:14:15
• Проект "РиоРита - радость победы" презентовали в районной администрации - 0:16:50
• В поселке Гаврилово вандалы разгромили новогоднюю ёлку - 0:03:35
• В "Кубусе" устроили большой "Ледяной праздник" - 0:23:22
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 23 декабря 2019 года
• Уголовное дело возбуждено в связи с массовым ДТП на трассе "Скандинавия" - 0:00:26