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Программа «Город. Новости по-выборгски» от 22 января 2020 года
• Автобусному маршруту № 145 вернут прежнее расписание - 0:00:27
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