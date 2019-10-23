Программа «Город. Новости по-выборгски» от 22 октября 2019 года

• Пост главы администрации Выборгского района занял Геннадий Орлов - 0:00:25

• Выборгским волонтёрам рассказали об особенностях добровольческой деятельности - 0:02:08

• 21 октября стартует Неделя добрых дел - 0:04:20

• Гостиница "Выборг" отметила юбилей - 0:08:37

• Сотрудники музея-заповедника приглашают на экскурсию "К дальним скалам" - 0:10:58

• В Выборге открыли караоке-холл - 0:18:12

• Состоялось прощание с тренером по легкой атлетике Сергеем Махотиным - 0:11:30

• Одиннадцать команд приняли участие в межрайонном молодёжно-спортивном слете - 0:15:33

• Соревнования "Золотая осень" собрали порядка 700 ориентировщиков из России и Финляндии - 0:20:16