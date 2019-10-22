Программа «Город. Новости по-выборгски» от 21 октября 2019 года

• Портовый ледокол "Обь" передали заказчику - 0:00:25

• В детских поликлиниках появились портативные УЗИ-аппараты - 0:04:04

• В Выборге отремонтировали десять городских дорог - 0:04:51

• Задержан сотрудник Выборгской таможни - 0:06:43

• В регионе стартовала осенняя призывная кампания - 0:07:28

• День военного связиста отметили в России - 0:09:23

• Выборжцам продемонстрировали передвижной культурный центр - 0:12:46

• В центре "Эрмитаж-Выборг" слушали Российский национальный оркестр - 0:14:23

• Безопасность детей в киберсреде обсудили специалисты и родители - 0:17:09

• Ушёл из жизни известный выборгский тренер Сергей Махотин - 0:19:16