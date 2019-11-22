• В посёлке Победа установят две модульные котельные на дизтопливе - 0:00:51
• В ЖК "Кивенаппа-Север" в Первомайском возобновлена подача газа - 0:02:23
• Житель Выборгского района получил награду "Отцовская доблесть" - 0:05:28
• Тему вывоза мусора обсудили на заседании общественно-координационного совета - 0:07:58
• Ремонт региональных трасс продолжается - 0:10:51
• Труженики тыла, проживающие в Ленинградской области, получили новую льготу - 0:11:40
• Кефиры, йогурты и мороженое теперь подлежат сертификации в системе "Меркурий" - 0:12:31
• Что говорят о выборгском телевидении? - 0:13:44
• Будни и праздники Медиа Группы "Наш Город" - 0:25:02
• 21 ноября - День работников налоговых органов России - 0:31:20
• Сеть оборудованных велодорожек создадут в ЛО, в том числе в Выборгском районе - 0:31:46
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 21 ноября 2019 года
• В посёлке Победа установят две модульные котельные на дизтопливе - 0:00:51