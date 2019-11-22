Программа «Город. Новости по-выборгски» от 21 ноября 2019 года

• В посёлке Победа установят две модульные котельные на дизтопливе - 0:00:51

• В ЖК "Кивенаппа-Север" в Первомайском возобновлена подача газа - 0:02:23

• Житель Выборгского района получил награду "Отцовская доблесть" - 0:05:28

• Тему вывоза мусора обсудили на заседании общественно-координационного совета - 0:07:58

• Ремонт региональных трасс продолжается - 0:10:51

• Труженики тыла, проживающие в Ленинградской области, получили новую льготу - 0:11:40

• Кефиры, йогурты и мороженое теперь подлежат сертификации в системе "Меркурий" - 0:12:31

• Что говорят о выборгском телевидении? - 0:13:44

• Будни и праздники Медиа Группы "Наш Город" - 0:25:02

• 21 ноября - День работников налоговых органов России - 0:31:20

• Сеть оборудованных велодорожек создадут в ЛО, в том числе в Выборгском районе - 0:31:46