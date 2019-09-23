• Глава администрации объявил о начале отопительного сезона - 0:00:25
• Над Выборгским районом навис "фронт" - 0:01:06
• Избран глава муниципального образования "Город Выборг" - 0:11:33
• В Выборге действует программа трудоустройства граждан с инвалидностью - 0:14:20
• Выборжцы предпенсионного возраста могут пройти обучение или переобучение - 0:18:31
• Общественная приёмная Роспотребнадзора принимала граждан - 0:20:41
• Команда центра соцобслуживания стала лучшей на фестивале "Ветер в соснах" - 0:00:37
• Областная спартакиада "ГТО" - 0:26:30
• Выборг принимал участников 55-й областной Спартакиады школьников - 0:30:30
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 20 сентября 2019 года
• Глава администрации объявил о начале отопительного сезона - 0:00:25
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