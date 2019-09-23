Программа «Город. Новости по-выборгски» от 20 сентября 2019 года

• Глава администрации объявил о начале отопительного сезона - 0:00:25

• Над Выборгским районом навис "фронт" - 0:01:06

• Избран глава муниципального образования "Город Выборг" - 0:11:33

• В Выборге действует программа трудоустройства граждан с инвалидностью - 0:14:20

• Выборжцы предпенсионного возраста могут пройти обучение или переобучение - 0:18:31

• Общественная приёмная Роспотребнадзора принимала граждан - 0:20:41

• Команда центра соцобслуживания стала лучшей на фестивале "Ветер в соснах" - 0:00:37

• Областная спартакиада "ГТО" - 0:26:30

• Выборг принимал участников 55-й областной Спартакиады школьников - 0:30:30