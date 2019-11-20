• Городские депутаты будут работать по новому регламенту - 0:01:04
• Две новые искусственные ели будут установлены к Новому году в Выборге - 0:05:00
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• Выборгский район напишет Всероссийский правовой диктант - 0:11:23
• Квартет из Дании "Рудерсдальские игроки" покорил выборгских меломанов - 0:11:57
• Фермер Юрий Власов накормит Ленинградскую область клубникой - 0:14:31
Программа «Город. Новости по-выборгски» от 20 ноября 2019 года
• Городские депутаты будут работать по новому регламенту - 0:01:04
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